Acciaio: caro prezzi di energia e materie prime mette a rischio la produzione nazionale

- L'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime provocato dal conflitto in Ucraina mette in difficoltà il settore dell'acciaio e la ripresa economica del Paese. Secondo Federacciai, la federazione delle imprese siderurgiche italiane, il rischio è che la produzione - già in drastico calo a inizio anno - subisca un'importante battuta d'arresto. Secondo i dati resi noti dalla federazione, già a gennaio la produzione complessiva di acciaio ha infatti subito una flessione del 3,9 per cento dopo la crescita significativa nel 2021. “Ai prezzi proibitivi delle energie si stanno aggiungendo anche forti criticità dal punto di vista delle materie prime, parte delle quali provengono storicamente da Russia e Ucraina", spiega ad "Agenzia Nova" Alessandro Banzato, presidente di Federacciai, oltre che presidente e Ad di Acciaierie Venete. "In queste condizioni, che derivano da problematiche oggettive sulle quali si innestano probabilmente dinamiche speculative, è assolutamente impossibile produrre", avverte Banzato, secondo cui "per ristabilire condizioni accettabili servono pertanto interventi urgenti ed eccezionali da parte del governo e dell’Europa, interventi da vera e propria economia di guerra". (segue) (Rin)