Acciaio: caro prezzi di energia e materie prime mette a rischio la produzione nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme arriva anche da Marco Bonometti, presidente e amministratore delegato delle Officine Meccaniche Rezzatesi nonché membro del consiglio generale di Confindustria. “Al di là che le aziende stanno pagando quattro volte in bolletta quello che pagavano nel 2020, con la guerra - spiega ad 'Agenzia Nova' - non ci sono più neanche le materie prime: l'Ucraina è il primo produttore di pali in ghisa e i broker internazionali hanno comunicato, già quattro giorni fa, che sono esaurite tutte le scorte per cui le fonderie si trovano a sospendere la produzione per mancanza di materiale e per eccessiva onerosità dell'energia". Se le prospettive per il comparto sembrano destinate a peggiorare in modo sensibile, già i dati di gennaio e febbraio i dati destavano forte preoccupazione. Secondo quanto spiega Assofermet, l'Associazione nazionale degli imprenditori che esercitano l'attività del commercio e della prelavorazione nei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini, per quanto riguarda il rottame ferroso il conflitto in Ucraina sta cambiando completamente le dinamiche mondiali e ha gettato nell’incertezza tutti gli attori della filiera del recupero, compresi gli utilizzatori finali. (segue) (Rin)