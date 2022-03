Acciaio: caro prezzi di energia e materie prime mette a rischio la produzione nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima settimana di marzo, spiega ancora Assofermet, ha portato a chiusure diffuse da parte delle acciaierie che hanno bloccato gli scarichi e, in alcuni casi, anche le produzioni. Inoltre, continua la corsa del nichel e del rame: gli acquisti da parte della più importante acciaieria restano stabili, mentre risultano essere a rilento quelli di altre acciaierie. La richiesta del mercato internazionale resta buona - spiega l'associazione - con prezzi in parte non legati all’andamento del nichel, mentre la disponibilità appare scarsa. Per quanto concerne la ghisa d'affinazione, il mese di febbraio ha registrato un’ascesa importante dei prezzi che nelle ultime due settimane ha messo in grosse difficoltà i fornitori così come i consumatori - acciaierie e fonderie - a causa delle conseguenze della crisi ucraina, che ha provocato l’annullamento delle forniture dall’area Mar Nero. L’incertezza enorme sulla imprevedibilità dell’esito finale di questa crisi, e soprattutto della durata della stessa, costringerà fornitori e consumatori a cercare alternative che al momento, spiega Assofermet, sembrano essere molto limitate o sicuramente di non immediata realizzazione. (segue) (Rin)