Veneto: partita la campagna di sensibilizzazione “Pillole di parità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata promossa dalla Consigliera di parità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Anna Limpido, in condivisione con tutte le Consigliere di Parità del Triveneto, la campagna di sensibilizzazione denominata “Pillole di Parità”. Fino a luglio mediante i social e tutti i media del Triveneto, saranno diffuse cinque immagini nel contesto di altrettanti ambiti lavorativi, l’arte, la politica, la scienza, la letteratura e lo sport. Corredate da dati e slogan, le immagini catturano l’attenzione mediante il gioco del paradosso, rappresentando personaggi iconografici maschili col viso da donna. “Con questa iniziativa si vuole diffondere nell’opinione pubblica una certa consapevolezza in tema di parità di genere con un approccio diverso e immediato, tale da suscitare una reazione emotiva. Con questa campagna si intendono ampliare gli scenari in cui potersi specchiare, in grado di far emergere i talenti femminili e favorire un processo di cambiamento culturale”, dichiara la Consigliera di parità di Rovigo Loredana Rosato. Il progetto è nato dall’idea di uno staff di professionisti dell’immagine già noti nell’ambito della comunicazione regionale e nazionale, quali il produttore Davide Del Degan, la producer Antonella Perrucci, il direttore creativo Alessandro Biamonti. Testimonial saranno l’attrice Anita Kravos e l’influencer Clara Nanut, con i patrocini del ministero del Lavoro, Consigliera nazionale di parità, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Commissione Pari Opportunità Friuli Venezia Giulia.(Rev)