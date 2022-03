Piemonte: Camera commercio, esportazioni area Nord-Orientale in aumento del 13,7 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati vanno letti tenendo conto che il 2020 è stato un anno caratterizzato da chiusure forzate di alcune attività in numerosi Paesi, con consumi, e quindi ordinativi, fortemente penalizzati. Il nuovo scenario aperto dal conflitto bellico russo-ucraino e il forte aumento dei costi energetici avranno un impatto significativo sul perdurare della tendenza emersa nel 2021: per quanto riguarda l'incidenza dei due Paesi sulle esportazioni del quadrante, Russia e Ucraina rappresentano insieme una quota modesta, pari al 2,1 per cento, dell'export dell'area. Intercettare nuovi mercati in crescita, che offrono spazi per la valorizzazione del Made in Italy, rimane una priorità irrinunciabile per le imprese, che possono contare su servizi di accompagnamento all'estero messi a disposizione dal sistema camerale", ha concluso Ravanelli. (Rpi)