Covid: oggi in Friuli Venezia Giulia 640 contagi e cinque decessi

- Contagi in calo oggi in Friuli Venezia Giulia. Sono state rilevate 640 nuove positività, di cui 234 riscontrate su 4.924 tamponi molecolari effettuati (con un tasso di positività del 4,75 per cento) e 406 riscontrate su 5.780 test rapidi antigenici (con un tasso di positività del 7,02 per cento). Lo ha comunicato il vicepresidente della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 10, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 150. Si registrano anche cinque decessi: la vittima più anziana è una donna di 88 anni di Trieste, la più giovane una donna di 50 anni di Pordenone. (Rin)