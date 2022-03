Ucraina: attivati in Veneto tre hub con 300 posti di prima accoglienza per i profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Veneto ha attivato da oggi i primi hub di prima accoglienza per i profughi in Veneto. Le strutture sono l’ex-ospedale Isola della Scala (100 posti a disposizione per gli arrivi a Verona e Vicenza), un’area dedicata dell’ospedale di Noale (100 posti a disposizione per gli arrivi in provincia di Venezia, Padova e Rovigo) e l’ex-ospedale di Valdobbiadene (100 posti a disposizione per gli arrivi di Treviso e Belluno). All’interno i profughi vengono accolti e, entro 4-5 giorni, possono essere collocati altrove. Qui saranno effettuate le prime visite mediche, lo screening, le vaccinazioni e tutti i trattamenti sanitari necessari compresa l’assistenza psicologica. “I profughi stanno continuando ad arrivare in maniera disordinata con flussi non sempre controllabili. Stanno arrivando molte donne e bambini, e ci aspettiamo che i prossimi arrivi saranno di persone sempre più in difficoltà. La macchina commissariale regionale è attivata al massimo per seguire passo passo le evoluzioni della situazione”, ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia in veste di Commissario per l’emergenza. La Protezione Civile regionale, attraverso le organizzazioni di volontariato con il coordinamento delle province gestirà la parte amministrativa dell’accoglienza mentre la parte sanitaria è in capo alle aziende sociosanitarie del territorio di riferimento. A questi primi tre hub ne seguiranno altri con l’obiettivo di aumentare progressivamente il numero di posti di accoglienza disponibili.(Rev)