Ucraina: quasi 3 mila profughi arrivati in Veneto, disponibili 6.600 posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ieri il numero degli arrivi di profughi ucraini registrati in Veneto dalla Prefetture si assesta intorno a 2.900 persone, in maggioranza concentrate nel territorio della provincia di Treviso (948). Sotto l’aspetto sanitario il tasso di positività al Covid registrato coi tamponi effettuati è dell’1,71 per cento. Le persone che hanno compilato il form predisposto dalla Regione Veneto per la disponibilità ad offrire alloggio sono 2.966 per un’offerta complessiva di 6.300 posti letto, ai quali si aggiungo trecento posti negli hub regionali aperti stamattina a Isola della Scala, Noale e Valdobbiadene. L’importo complessivo versato sul conto corrente regionale dedicato ha raggiunto quota 315.286,74 euro, frutto di 2.063 versamenti.(Rev)