Abruzzo: Marsilio, trasformare grandi opportunità Pnrr in certezze

- Se il piano nazionale “distribuisce opportunità, sta a noi trasformarle in certezze. Per raggiungere gli obiettivi è fondamentale mantenere alta la capacità di dialogo che ha caratterizzato il nostro percorso sin qui”. Lo ha dichiarato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo oggi a L'Aquila all'Auditorium del Parco, al convegno "Ricostruire l'economia", organizzato per un confronto sul pacchetto di misure per le aziende previste nel Fondo complementare del Pnrr per lo sviluppo delle aree del Centro Italia colpite dal sisma nel 2009 e nel 2016. “Bisogna valutare bene come indirizzare queste risorse - ha proseguito Marsilio -. Non temo che le somme non siano spese ma mi piacerebbe che fossero spese bene. L'Italia, e le regioni del Centro-Sud ancora di più, si salvano se inseguono la qualità, l'innovazione, l'esclusività, il design, la raffinatezza: se inseguiamo la quantità saremo sempre perdenti con altre regioni del mondo che sono più competitive sotto questo profilo". L'evento è stato incentrato sul programma unitario di intervento di rilancio economico e sociale della macro-misura B, che prevede l'utilizzo di risorse complessive di 700 milioni di euro con l'obiettivo di sostenere il tessuto economico produttivo delle nostre aree, attraverso un insieme di azioni dedicate, premiali e rafforzate rispetto a quelle ordinarie. Promotore dell'incontro il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Presenti anche il commissario sisma 2016, Giovanni Legnini, il capo struttura sisma 2009, Carlo Presenti, e l'assessore al Bilancio, Guido Quintino Liris. Hanno partecipato poi, in qualità di relatori, il direttore del dipartimento della presidenza della Regione Abruzzo, Emanuela Grimaldi, il commissario Zes Abruzzo, Mauro Miccio, il consigliere politico del ministero per il Sud e la coesione territoriale, Paolo Russo, l'esperto della struttura sisma 2016, Romano Benini, il responsabile funzione incentivi e innovazione Invitalia, Ernesto Somma, e il direttore generale incentivi del Mise, Giuseppe Bronzino. (segue) (Gru)