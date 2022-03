Abruzzo: Marsilio, trasformare grandi opportunità Pnrr in certezze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fondo complementare che si somma al piano di governo deve rappresentare un ponte tra la rigenerazione di territori fragili e il rilancio socioeconomico”, ha aggiunto Marsilio. “Le risorse devono essere integrate in luoghi che hanno subito devastanti emergenze e che si preparano ad affrontare gli effetti ‘collaterali’ di una guerra che si è accesa nel cuore dell'Europa", ha detto ancora. Il presidente Marsilio ha ricordato anche gli esiti del consuntivo 2021 sulla ricostruzione che ha visto un incremento del 256 per cento rispetto ai dati dell'anno precedente, consentendo alla Regione Abruzzo di abbandonare l'ultima posizione tra le quattro regioni coinvolte dal sisma del 2016, quella di Cenerentola dell'Italia centrale. Il più alto incremento percentuale dell'intero cratere dell'Appennino centrale che ha portato, il numero dei cantieri autorizzati a quota 1.540 per complessivi 272 milioni di euro concessi. "Per la ricostruzione post sisma 2016-2017 in Abruzzo - ha detto - c'è una forte crescita e accelerazione che ci lascia presumere che alla fine del mio mandato avremo esaurito buona parte delle pratiche e messo in piedi la ricostruzione reale e concreta del territorio. Stiamo lavorando su tutti gli interventi del Pnrr, abbiamo dato vita a una cabina di regia politica che è coordinata dall'assessore Liris su mio impulso”. “Le imprese, per stare al passo con i mercati sempre più specializzati, vogliono investire in innovazione di processo e di prodotto, in ricerca e, sempre più spesso, in efficienza energetica. Ci stanno implorando di migliorare il ricorso dell'accesso al credito che, soprattutto per le micro e piccole, è reso asfittico da un sistema bancario ingessato per i timori legati al mancato rimborso alle scadenze”, ha proseguito. “Se concediamo percentuali di aiuto a fondo perduto tanto alte - ha concluso Marsilio - non invitiamo gli imprenditori a ingegnarsi per studiare bene come e dove investire: facciamo una sorta di assistenzialismo, rispondendo ad un legittimo grido di dolore che si alza da queste aree ma che non si risolve buttando fiumi di denaro in iniziative sbagliate". (Gru)