Infrastrutture: apre al traffico la nuova strada comunale di Calenzano realizzata da Aspi (2)

- La nuova strada comunale, infatti, rientra nel programma di attività previste nell’ambito del primo lotto del progetto di potenziamento della Autostrada del Sole, che prevede la realizzazione di opere destinate a migliorare la connessione al circuito urbano, ma anche interventi di compensazione alle infrastrutture in chiave di sostenibilità. Il programma prevede anche la conclusione entro la prossima estate delle attività di realizzazione del Parco di Madonna del Facchino, 3 ettari di area verde adiacenti la nuova strada comunale. Il nuovo tracciato è stato inaugurato questa mattina alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Calenzano, Riccardo Prestini, dal Direttore Tecnico di Pavimental, Italo Menegola, e del Project Manager Grandi Opere di Autostrade per l’Italia, Giovanni Scotto Lavina. "Siamo ben lieti di poter aprire questa opera, da tempo attesa – ha dichiarato Riccardo Prestini, sindaco di Calenzano - E' un'infrastruttura fondamentale per il nostro territorio, che contribuisce ad alleggerire il traffico nel centro cittadino. E' una risposta importante ai problemi di attraversamento del centro urbano e completa ad est l'anello di circonvallazioni dell'area urbanizzata, rendendo il traffico più fluido e migliorando la qualità della vita in città". (segue) (Com)