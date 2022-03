Veneto: Covid, prima regione in italia per uso di farmaci monoclonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quasi un anno il Veneto è la prima Regione d’Italia nell’utilizzo dei farmaci monoclonali per combattere precocemente il Covid. Lo confermano i dati contenuti nell’ultimo report dell’Agenzia Italiana del farmaco. Su poco più di 51 mila pazienti trattati in tutta Italia dal marzo scorso, quando entrarono ufficialmente a far parte delle cure anti Covid, il 17%, quasi 8.700 malati, sono stati trattati in Veneto con risultati lusinghieri. “Siamo stati i primi a crederci quando ancora venivano espressi dubbi e perplessità, utilizzandoli in fase precoce e in persone ad alto rischio di ospedalizzazione. Ora che la loro efficacia non è più in discussione siamo primi nel loro utilizzo. E’ motivo di orgoglio poter dire che, anche stavolta, avevamo visto giusto. Che i nostri clinici e scienziati avevano visto giusto”, commenta il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.(Rev)