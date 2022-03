Piemonte: Tav, in arrivo oltre 14 milioni di euro per 11 interventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i primi 10 milioni della fase in 'priorità 1', siamo riusciti sbloccare questi ulteriori 14 milioni destinati al Comune di Chiomonte, che saranno erogati in diverse tranche man mano che i lavori procederanno. Ora lavoriamo per finalizzare i finanziamenti delle altre 13 opere in 'priorità 2' negli altri Comuni per una cifra complessiva di 18 milioni di euro, mentre stiamo già ragionando sull’ultimo blocco di fondi da 57 milioni per le ulteriori opere lungo il tracciato della linea. Siamo consapevoli dell’importanza delle opere di accompagnamento per i Comuni interessati dal passaggio della nuova linea ferroviaria e, per questo motivo, proseguiamo con impegno nel portare avanti le istanze degli amministratori locali che possono dare un futuro di sviluppo al territorio", hanno concluso Gabusi e Cirio. (Rpi)