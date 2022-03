Piemonte: Radicali, via le deleghe ad assessore Marrone e dimissioni Comba da console Bielorussia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il regime di Lukashenko ha ridotto la Bielorussia a un grande carcere, reprimendo con la violenza qualsiasi manifestazione di dissenso - hanno continuato i Radicali Italiani -. Il regime bielorusso fornisce ogni giorno appoggio logistico a Putin per la sua guerra di aggressione all'Ucraina. In questi anni Fabrizio Comba non ha mai detto una sola parola per denunciare il regime bielorusso, nonostante il pungolo radicale. La sua posizione di console onorario, come quella di Marrone, è insostenibile; chiediamo a Giorgia Meloni di intervenire", hanno concluso. (Rpi)