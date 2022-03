Abruzzo: convocato domani tavolo regionale Automotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo regionale Automotive è convocato per domani, 11 marzo, alle ore 11, nella sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione a Pescara, dall'assessore allo Sviluppo economico, Daniele D'Amario. Si tratta della seconda riunione dopo la ripresa dell'attività iniziata a gennaio scorso. Il tavolo regionale ha l'obiettivo di affrontare con gli attori principali, istituzionali e non, le problematiche del settore che rappresenta una parte rilevante del Pil regionale. (Gru)