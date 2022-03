Sardegna: cerimonia all'università di Cagliari con gli studenti ucraini, il grazie di Shevchenko - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duecentomila euro fra borse di studio, assegni di ricerca, esonero dalle tasse, corsi di italiano gratuiti per gli studenti ucraini iscritti all'Università di Cagliari (attualmente sono 22). E' l'iniziativa dell'Ateneo cagliaritano per la piccola comunità ucraina dell'Ateneo cagliaritano che oggi si è ritrovata nell'aula magna "Motzo" della facoltà di Studi umanistici per una cerimonia. Ed è arrivato il video incoraggiamento dell'ex calciatore Shevchenko. (Rsc)