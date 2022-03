Piemonte: il vicepresidente della Regione, buona notizia disegno legge su montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane è una buona notizia per i nostri territori. Per la nostra Amministrazione la centralità della montagna è stata portata avanti con investimenti importanti, tali da farne una strategia regionale per il rilancio del Piemonte. Lo ha affermato il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, commentando l'approvazione del disegno di legge sulla montagna che introduce delle misure a sostegno del settore. "E' un punto di partenza sul quale le Regioni hanno già chiesto un confronto e soprattutto una verifica sulla copertura finanziaria. (segue) (Rpi)