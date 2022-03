Veneto: Covid, casi in risalita, i positivi tornano sopra quota 50 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discesa sempre più lenta dei contagi è diventata in un paio di giorni una risalita. In Veneto i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono stati 4461, a fronte di soli 3413 uscite dall’isolamento. La curva degli attualmente positivi è così tornata a salire, sfiorando i 51 mila casi, tornando al livello dei primi giorni di marzo. L’inversione di tendenza si registra in tutte le province venete. Sono in calo i decessi, ieri solo 6, e i ricoveri in ospedale arrivati a 871, di cui 804 in area medica (29 in meno rispetto a ieri) e 67 in terapia intensiva (4 in meno).(Rev)