Torino: piano assunzioni 2022, obiettivo 1000 giovani in Comune (2)

- Le nuove assunzioni saranno 27, tra cui nelle seguenti funzioni: Serviziogestione finanziaria, imposte e tributi, Protezione civile, Lavoro, Piano regolatore generale, Settore strategico di igiene urbana, illuminazione pubblica e distribuzione gas e Gestione dei grandi eventi. Ci saranno poi 100 assunzioni in ambito educativo, oltre 30 in quello sociale e la conversione in contratti a tempo indeterminato degli attuali contratti di formazione e lavoro nell'ambito della vigilanza. Le risorse umane sono la componente essenziale per qualsiasi lavoro, lo sono ancora più per un ente pubblico e per l'erogazione di servizi destinati ai cittadini. Per la Città avere le persone giuste, motivate e competenti sono un’assoluta priorità", ha concluso Favaro. (Rpi)