Napoli: cordoglio del sindaco Manfredi per la scomparsa di Mario Raffa

- "Con la scomparsa di Mario Raffa, Napoli perde un grande innovatore che ha sempre reso protagonisti i giovani valorizzandone il talento. Una grave perdita per la città che non dimenticherà il suo apporto alla comunità da docente e amministratore pubblico". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha espresso il suo cordoglio per la morte di Mario Raffa, professore ordinario di ingegneria economico-gestionale all'università Federico II.(Ren)