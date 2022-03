Droga: spaccio stupefacenti a Scampia (Na), 3 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato due vedette e un pusher durante un'operazione antidroga nel quartiere Scampia. Le sentinelle, secondo le ricostruzioni, avrebbero operato in coppia, controllando l'arrivo delle forze dell'ordine, mentre il pusher recuperava, attraverso un muro, le dosi per i clienti. Nel nascondiglio sono state rinvenute 19 dosi di cocaina, quattro di crack, 16 di kobret e 47 di eroina. Gli arrestati sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.(Ren)