Covid: pre-report ministero Salute e Iss conferma Piemonte in miglioramento

- Nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo i dati Covid in Piemonte si sono riconfermati positivi. Sono scesi i nuovi casi, così come i tassi di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari e nelle terapie intensive, passati rispettivamente al 9,3 e al 4,6 per cento rispetto all'11,7 e al 5,7 per cento della scorsa settimana. Aumenta invece l'Rt, da 0.55 a 0.69. Mentre l'incidenza (12 per cento) e il rapporto tamponi-casi (295,59) restano stabili. (Rpi)