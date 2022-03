Ucraina: in Piemonte accesso diretto agli hotspot tamponi per i profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha organizzato un percorso diretto dedicato ai profughi Ucraini rispetto all'obbligo del tampone anti-Covid entro 48 ore. I rifugiati potranno accedere direttamente agli hotspot del territorio segnalati nel sito della Regione. Nei cinque giorni successivi al tampone sarà necessario rispettare l'auto-sorveglianza e indossare la mascherina Ffp2. In caso di comparsa dei sintomi andrà informata l'Asl locale. Da oggi invece, è attiva sul sito della Regione una sezione in lingua Ucraina rispetto alle vaccinazioni. Come per gli appuntamenti tradizionali, anche in questo caso per i profughi sarà possibile registrare i dati per essere poi ricontattati per le somministrazioni del vaccino anti-Covid. (Rpi)