Veneto: corso per istruttori anti violenza contro il personale sanitario

- La Regione Veneto, al fine di contribuire ad aumentare la sicurezza per gli operatori delle strutture sanitarie, ha predisposto un documento di indirizzo per prevenire aggressioni ed atti di violenza a danno degli operatori sanitari. In uno studio effettuato da Nursind, nel 2017, mediante un sondaggio al quale hanno aderito oltre 5.000 operatori sanitari si evidenzia come la violenza si manifesti con aggressione verbale (48,1 per cento), verbale e fisica (45,5 per cento) o fisica (6,4 per cento) e sia stata intrapresa da pazienti (40,1 per cento), parenti (34,3 per cento), entrambi (17 per cento) o altri utenti casuali (8,6 per cento). Considerando il genere c’è una leggera tendenza ad aggredire personale femminile, tenuto conto, però, che il personale del Ssn nel 2015 era composto per il 66 per cento di femmine e il 34 per cento di maschi, si può ragionevolmente sostenere che, nell’indagine compiuta, l’aggressore non facesse distinzioni di genere. In un’indagine del 2018, su di un campione di 1.280 medici, il 65 per cento degli intervistatati ha dichiarato di essere stato vittima di aggressioni; di questi il 66,2 per cento ha riferito aggressioni verbali mentre il 33,8 per cento aggressioni fisiche. “Il rischio di aggressione o di atti di violenza contro gli operatori sanitari non è un pericolo remoto, lo abbiamo visto soprattutto nel periodo pandemico. La sicurezza nel luogo di lavoro è un diritto di ogni dipendente. I numeri sono impressionanti e ci devono far riflettere su come è diventato indispensabile creare un percorso di messa in sicurezza del nostro capitale umano, circa 70.000 professionisti nel nostro territorio”, sottolinea Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e politiche sociali della Regione Veneto. Fondazione Scuola di Sanità Pubblica e la U.O.C. Rischio Clinico di Azienda Zero hanno avviato la progettazione di un percorso che, partendo dalle Linee di Indirizzo diffuse dalla Regione Veneto, porterà entro il 2022 alla formazione di un pool di circa 90 istruttori, provenienti da tutte le aziende sanitarie del Veneto. Questi istruttori saranno poi chiamati ad essere docenti nei corsi che saranno organizzati capillarmente all’interno delle singole realtà per diffondere la conoscenza del fenomeno e le strategie utili per affrontarlo. Un’ulteriore analisi regionale evidenzia come la percentuale di aggressioni sia fisiche che verbali incrementi fino al 72,1 per cento al Sud e nelle Isole. Il dato risulta essere ancora più allarmante per il personale medico che lavora in Pronto Soccorso e 118 dove la stessa percentuale sale all’80,2 per cento. Prendendo in considerazione le aggressioni fisiche, invece, particolarmente colpiti risultano essere i medici impiegati nei reparti di Psichiatria/Serd (34,1 per cento di tutte le aggressioni fisiche) e i medici di Pronto soccorso/118 (20,3 per cento). Da queste aggressioni sono derivate prognosi comprese tra i 3 ed i 100 giorni di astensione dal lavoro.(Rev)