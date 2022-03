Imprese: a giugno l'Italia con Enit ospita i News Uk Travel Awards 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 giugno 2022 l'Italia con Enit ospiterà a Matera i News UK Travel Awards 2022 dopo una pausa di due anni a causa della pandemia. I News Uk Awards sono considerati tra i più prestigiosi riconoscimenti del settore dei viaggi e celebrano i vincitori votati dai lettori. News Uk è il gruppo editoriale di cui fanno parte The Times, The Sunday Times e The Sun. I premi vengono assegnati con un sistema di voto da parte dei lettori ai piu’ importanti stakeholders del mondo del turismo e a destinazioni turistiche come: città preferita, Paese preferito, miglior tour operator, migliore compagnia di crociere. Quest'anno verrà inoltre introdotto un premio per la sostenibilità e per la migliore destinazione emergente. Gli autori di queste pubblicazioni saranno accolti in Italia insieme a esperti di viaggio e responsabili di organizzazioni del settore con sede nel Regno Unito. Il gruppo di novanta ospiti si addentrerà tra le bellezze di Puglia e Basilicata visitando siti patrimonio dell'Unesco in soli tre giorni e godrà della cultura e del patrimonio, dell'enogastronomia delle città di Bari, Alberobello, Locorotondo, Putignano e Matera, quest'ultima recentemente apparsa nel film di James Bond, "No Time to Die". Tra i vari momenti salienti del viaggio, gli ospiti di News Uk potranno seguire le orme degli 007, provare a fare il pane tradizionale, visitare la Cripta del peccato originale e, naturalmente, assaggiare i prodotti tipici. (segue) (Com)