Torino: Ledda (presidente II Commissione) a 'Nova', lavoriamo per collegare Città ad aeroporto

- Riteniamo che l'aeroporto di Caselle sia fondamentale per la nostra Città che ha un impianto che integra il turismo. E ci stiamo attivando per renderlo sempre più collegato con Torino. Lo ha affermato il presidente della II Commissione del Consiglio comunale di Torino Antonio Ledda ad 'Agenzia Nova', commentando l'impegno della Città verso l'aeroporto di Caselle. "Ad esempio penso alla bretella di corso Grosseto che collegherà l'aeroporto al centro storico. Ma in futuro guardiamo anche ai mezzi pubblici e ad altri collegamenti stradali, per rendere l'aeroporto sempre più connesso a Torino", ha concluso. (Rpi)