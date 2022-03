Balneari: Sib, oltre cinquemila a Roma per manifestare contro la legge proposta di legge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ una proposta di legge ingiusta nei confronti di chi, come i balneari, hanno avuto il solo torto di credere ed aver fiducia nelle leggi dello Stato. Inaccettabile che questa parte così importante del turismo italiano rischi di perdere lavoro ed aziende. Incomprensibile che il Governo abbia deciso “di forzare la mano” nonostante la contrarietà delle Organizzazioni sindacali di categoria, la non condivisione delle Regioni e dei Comuni, nonché la situazione di crisi internazionale. Parti lese di questa proposta sono anche le Regioni e i Comuni, titolari delle funzioni amministrative in materia, che sarebbero le controparti di contenziosi che si prospettano estesi e assai rilevanti con danni colossali. La situazione, è quindi, potenzialmente catastrofica non solo per le aziende ma per le Istituzioni e per l’economia del Paese. “Ci auguriamo che il Parlamento corregga quello che il Governo ha incautamente proposto – ha concluso Capacchione”. (Com)