Balneari: Decaro (Anci), serve un allungamento del periodo transitorio per poter svolgere le gare

- Nel corso dell'audizione presso la commissione Industria del Senato nell'ambito dell'approvazione della legge sulla concorrenza, a proposito dell'emendamento in materia di concessioni demaniali marittime il presidente dell'Anci Antonio Decaro ha detto che "per i Comuni è molto difficile portare a termine le gare entro il termine del 31 dicembre 2023 previsto dall'emendamento del governo. Infatti - ha aggiunto - vanno considerate le difficoltà legate alla verifica della documentazione sui titoli edilizi degli immobili compresi nelle concessioni. Se il decreto che indica i criteri per le gare fosse pubblicato oggi stesso, avremmo forti difficoltà a completare l'iter previsto, che per le nuove concessioni affidate con procedure selettive, prevede una decorrenza giuridica dal primo gennaio 2024". "La richiesta dell'Anci - ha proseguito Decaro - è di allungare il periodo transitorio per permettere alle amministrazioni comunali di espletare tutte le gare con maggior attenzione e oculatezza". L'emendamento del governo prevede che le concessioni in essere, affidate senza procedura selettiva, abbiano efficacia fino al 31 dicembre 2023 e delega il governo stesso ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Dl Concorrenza, decreti legislativi per aprire il settore alla concorrenza. (segue) (Rin)