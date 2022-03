Campania: Saiello (M5s), far ripartire cantiere superstrada vallo di Lauro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saiello ha spiegato: "Un'infrastruttura che, in fase di realizzazione, è divenuta oggetto di indagine della magistratura antimafia, che ha fatto luce su sversamenti illeciti a ridosso del cantiere. Alla luce di un nuovo affidamento dei lavori, non è chiara la ragione per cui non è stata ancora avviata la bonifica, consentendo di far ripartire i lavori". Saiello ha chiesto alla giunta: "quali strumenti la Regione intende utilizzare per dare priorità e certezza alla conclusione dei lavori per la realizzazione della strada, anche alla luce dello stanziamento dei nuovi fondi stanziati dal ministro per il Sud e la Coesione sociale, e quali sono i tempi di bonifica ambientale dei terreni interessati dagli sversamenti illeciti". (Ren)