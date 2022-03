Napoli: approvato progetto fattibilità illuminazione giardini principessa Jolanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore Cosenza, il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di illuminazione artistica dei giardini monumentali della Principessa Jolanda. L'intervento rientra nell'ambito del più ampio programma di "Riqualificazione delle aree di accesso al Bosco di Capodimonte", finanziato con fondi del piano operativo cultura e turismo 2014 – 2020 - Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Napoli". L'annuncio in una nota del Comune di Napoli: "I giardini della Principessa Jolanda si sviluppano lungo le scale che dal "Tondo di Capodimonte" si innalzano verso il Museo e Real Bosco di Capodimonte. Risale a Francesco I di Borbone nel 1826 la decisione di far realizzare un accesso monumentale e panoramico alla Reggia di Capodimonte. Il progetto, affidato all'architetto Niccolini, prevedeva, tra l'altro, una scalinata monumentale con diversi sedili e divisa in più scaglioni, tutt'attorno circondata da un boschetto composto da essenze arboree. La scala è arricchita da vasi marmorei egizi, che segnano l'inizio della scalinata, e da ghirlande: su quella di sinistra c'è la dicitura dei giardini, su quella di destra gli stemmi del Comune di Napoli e della casata Savoia". (segue) (Ren)