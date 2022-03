Piemonte: assessore Agricoltura incontra a Roma ministri Cingolani e Patuanelli su crisi energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo illustrato ai ministri la situazione emergenziale in cui si trovano le nostre aziende agricole piemontesi, situazione condivisa da tutte le regioni, dal caro petrolio alla crisi cerealicola all’urgenza di intervenire sulle norme che regolano la gestione della fauna selvatica al fine di garantire un equilibrio dell’ecosistema, alla necessità di sostenere le filiere territoriali in tutti i settori, dal lattiero-caseario ai seminativi per garantire giusti prezzi riconosciuti ai produttori. Lo ha affermato l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa a seguito dell'incontro a Roma con i ministri Cingolani e Patuanelli in commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni a Roma. "Occorre cogliere opportunità sulle fonti energetiche rinnovabili e portare avanti modifiche urgenti a Pac, più calzanti con il quadro europeo attuale", ha concluso Protopapa. (Rpi)