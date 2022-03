Torino: polemica su Garcea in Commissione Legalità. Sinistra Italiana: famiglia coinvolta in 'Ndrangheta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facciamo un po’ di chiarezza. Chi è Onofrio Garcea? È un esponente di spicco della cosca dell'Ndrangheta Bonavota, residente a Genova, che ha stabilito la sede dei suoi interessi a Torino, per ricostruire la catena di comando del clan messa a dura prova dall’operazione Carminius. E' giusto chiedere a Domenico Garcea, appena nominato in commissione Legalità, di fare luce sui suoi rapporti con la famiglia protagonista delle inchieste sulla ‘Ndrangheta nel Nord-Ovest. Lo scrivono in un post su Facebook Alice Ravinale, Sara Diena e Marco Grimaldi, rappresentanti di Sinistra Italiana in Piemonte, commentando la nomina di Domenico Garcea alla commissione Legalità nonostante i familiari scomodi. (segue) (Rpi)