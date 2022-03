Torino: polemica su Garcea in Commissione Legalità. Sinistra Italiana: famiglia coinvolta in 'Ndrangheta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garcea ha confermato in una nota stampa la sua "totale ed incondizionata distanza da qualsivoglia organizzazione criminale, ivi compresa la Ndrangheta. Recentemente sono stato votato da tutto (ribadisco tutto!) il Consiglio comunale della Città di Torino, in qualità di membro della commissione Legalità, credo proprio per l’onestà e la trasparenza che hanno da sempre caratterizzato la mia vita privata e il mio impegno politico. Proprio chi oggi mi calunnia e diffama a mezzo social ha partecipato a quella votazione esprimendo il proprio voto favorevole. (segue) (Rpi)