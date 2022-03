Stellantis: Giorgetti, da Mise e governo già dato segnale importante a filiera, presto decreto operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Mise e come governo "abbiamo già dato un segnale importante al settore automotive. Prossima settimana ci saranno interventi operativi da parte del governo a sostegno di tutta la filiera di cui Stellantis è parte integrante, essenziale e importante. Fa piacere che oggi si facciano ulteriori passi avanti anche rispetto alla definizione di accordi già presi”. Lo dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti al tavolo Stellantis alla presenza di azienda e sindacati. L’incontro di oggi è stato occasione per confrontarsi sul piano industriale e esaminare le conseguenze che il conflitto ha sul settore. “Dobbiamo fare tutti uno sforzo, azienda, sindacati e governo perché entriamo in una fase delicata a causa dell’aumento dei costi e per la difficoltà di reperire materie prime. Dobbiamo essere consapevoli che questa situazione avrà ripercussioni nel medio e lungo periodo. Continuiamo a lavorare per rendere operative in tempi brevi le misure che servono al settore e accompagnare tutta la filiera in questa transizione”, afferma. (Rin)