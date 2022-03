Napoli: sabato cibo e scultura al mercato coperto San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Oltre all'appuntamento "Scultura e Food", sabato al mercato coperto, si terranno come di consueto, anche diverse attività per i bambini partite con il festival: laboratori ludico-didattico creativi e spettacoli di animazione in cui saranno donati gadget che raccontano ed illustrano la sana alimentazione. L'ingresso è gratuito e sarà possibile pranzare al Mercato Coperto, scegliendo tra le varie offerte proposte dai contadini di Campagna Amica, tra cui: i taglieri di salumi di suini pregiati campani, il gelato artigianale con frutta di stagione, la rosticceria napoletana, il "cuoppo" fritto di pesce a "miglio zero" e ancora, i formaggi a marchio, contorni della terra, la birra artigianale rurale, i vini dei Campi Flegrei, vesuviani e beneventani, biscotti, merende e succhi di frutta artigianali pensati proprio per i più piccoli". ​ (Ren)