Fvg: consigliere Budai (Lega), moratoria per evitare chiusura aziende agricole

- Alberto Budai, esponente della Lega nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, lancia l’allarme sulle difficoltà del comparto agricolo della Regione, alle prese con la carenza di materie prime aggravata dalla crisi in Ucraina. “In questo momento, sono molte le realtà che preferiscono bloccare la produzione piuttosto che andare incontro a un default irreversibile”, scrive in una nota il consigliere. “Sarebbe necessaria una moratoria su tutti i balzelli, atti amministrativi e norme burocratiche per tentare di evitare la chiusura in massa delle aziende agricole”, aggiunge. Budai propone anche di consentire l’utilizzo delle superfici messe a riposo (set aside) così da recuperare aree da destinare ai cereali per far fronte alla crisi. Il consigliere si fa portavoce anche dell’allarme lanciato dagli allevatori per lo stop delle importazioni di materie prime dall’Ucraina e di mais dall’Ungheria. Per l’alimentazione animale, occorrono circa nove milioni di tonnellate di granturco, a fronte di una produzione italiana ferma a sei milioni. “Il rischio è che la produzione dei mangimi basti per un mese al massimo e se non si passerà a canali alternativi di approvvigionamento - aggiunge l’esponente della Lega - bisognerà ricorrere all'abbattimento degli animali nelle stalle”. (Frt)