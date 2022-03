Torino: aperto conto corrente raccolta fondi Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città di Torino ha attivato uno specifico conto corrente bancario per ricevere le offerte di aiuto per la popolazione Ucraina colpita dall'invasione Russa. Le somme saranno immediatamente destinate per sostenere i servizi di accoglienza della Città per i profughi in fuga dalla guerra. Inoltre, la Città parteciperà il prossimo 12 marzo alla manifestazione delle città europee di Eurocities per dire no alla guerra in Ucraina. (Rpi)