Stellantis: Re David-De Palma (Fiom), abbiamo chiesto incontro con Tavares per garanzie su Italia

- “Si è riunito oggi il tavolo di confronto al Mise con i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando, il viceministro del Mise Pichetto Fratin e il viceministro del Lavoro Bianchi, e per Stellantis erano presenti Davide Mele, deputy coo della regione Emea, Daniele Chiari, responsabile delle relazioni istituzionali Italia e Giuseppe Manca, responsabile delle Risorse Umane Italia". Lo dichiarano Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive. "Abbiamo chiesto, insieme alle altre organizzazioni sindacali, un incontro con l’amministratore delegato Carlos Tavares per avere garanzie su stabilimenti e occupazione nell’attuazione in Italia del piano strategico di lungo termine 'Dare Forward 2030'. La Fiom chiede un confronto e un accordo quadro per garantire stabilimenti e occupazione con azienda e Governo e non un confronto step by step. Stellantis alla richiesta di garanzie ha dato un riscontro positivo con la conferma della produzione della Panda fino al 2026 a Pomigliano, oltre il lancio del Tonale che tutela l’occupazione del sito. Sia Stellantis che i ministri hanno confermato la costruzione su Termoli della terza giagafactory del gruppo in Europa, ma non c’è stato approfondimento su tempi e occupazione. Per il resto degli stabilimenti non ci sono novità". (segue) (Rin)