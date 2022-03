Balneari: Sib, oltre cinquemila a Roma per manifestare contro la legge proposta di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre cinquemila gli imprenditori balneari provenienti da tutta Italia, oggi a piazza Santissimi Apostoli a Roma, insieme a politici, molti Sindaci e rappresentanti delle Istituzioni regionali e locali, per la manifestazione organizzata dal Sib Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe/Confcommercio e Fiba Confesercenti per protestare contro la proposta di legge del Governo inserita nel ddl concorrenza che si propone di mettere a gara le aziende balneari. “Si tratta di una proposta di legge sbagliata anche nel metodo - ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sib - perché presentata senza alcuna concertazione con la categoria e senza alcuna condivisione con le Regioni e i Comuni che pur esercitano le funzioni in materia. Ma soprattutto è sbagliata nel merito perché non presuppone una preliminare attività conoscitiva sia dei beni pubblici che delle aziende private ivi insistenti; non prevede alcuna disciplina né periodo transitorio adeguato; non fa salvo gli atti di proroga già rilasciati dai comuni; non tutela il legittimo affidamento e la proprietà aziendale”. (segue) (Com)