Decreto Sostegni: Coltorti (M5s), subemendamenti a sostegno di Anas e trasporto ferroviario

- "Le pesanti ripercussioni economiche della pandemia si sono fatte sentire non solo sulle imprese private, ma anche sulle aziende pubbliche che garantiscono servizi essenziali ai cittadini". Lo scrive Mauro Coltorti (M5s), presidente della Commissione Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti del Senato. "Per questo motivo ho presentato due sub emendamenti al dl Sostegni Ter, che sarà convertito a stretto giro, per sostenere il trasporto merci su ferro e Anas che, con il piano di rientro avviato nel 2018 arriverà a inglobare circa 6.500 km di strade ex statali, regionali e provinciali, portando rete servita a oltre 32mila km. In particolare, la prima proposta è finalizzata ad incrementare di 5 milioni di euro, per le annualità dal 2022 al 2027, le risorse destinate al sostegno delle imprese ferroviarie che trasportano merci in Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia - regioni che, per la loro collocazione geografica, sopportano maggiori costi per accesso alla rete ferroviaria europea - anche in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica e dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico. La seconda proposta invece autorizza una spesa di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028-2031 a favore di Anas al fine di compensare la società degli oneri derivanti dal calo delle entrate dovuto alla riduzione della circolazione autostradale conseguente all’emergenza Covid 2021 e dall’incremento dei costi sostenuti per l’illuminazione pubblica delle strade. Le coperture degli interventi - conclude - sono già stanziate, pertanto mi auguro che, nell'interesse generale dei cittadini che beneficiano di asset infrastrutturali strategici come sono le strade e le ferrovie, queste proposte vengano accolte e approvate". (Rin)