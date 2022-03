Balneari: Decaro (Anci), serve un allungamento del periodo transitorio per poter svolgere le gare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Decaro ha sottolineato la difficoltà di svolgere le gare secondo criteri che andranno fissati con i decreti delegati. "Dovremo tenere in considerazione il personale impiegato, la quantificazione economica dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente per gli investimenti realizzati nel corso della concessione, il valore economico dell'avviamento e del marchio: tutte valutazioni per le quali abbiamo bisogno di tempo". Quanto al tema degli immobili che ricadono nella concessione, il presidente dell'Anci ha aggiunto: "Ciò che ci preoccupa maggiormente, trattandosi di nuove concessioni, è la verifica della legittimità del titolo edilizio degli immobili realizzati all'interno dello spazio concessorio. Infatti, queste verifiche di legittimità, investono enti preposti alla tutela dei beni paesaggistici e culturali, come le Sovraintendenze e questo richiede più tempo". Infine Decaro ha ricordato l'alta probabilità che ci siano molti ricorsi che accompagneranno la messa a gara delle concessioni balneari. "Considerati anche i possibili ricorsi fino al Consiglio di Stato, le gare vanno espletate molto tempo prima del termine fissato altrimenti il rischio è quello di lasciare abbandonati i beni oggetto delle concessioni, con il rischio di un loro depauperamento". (Rin)