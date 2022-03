Napoli: 213mila euro per messa in sicurezza Archivio storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata approvata oggi in giunta la delibera con la quale viene approvato il prelevamento dal Fondi di riserva del Bilancio di previsione 2022 di circa 213mila euro per finanziare la messa in sicurezza dei beni archivistici e storico-artistici conservati presso l'Archivio storico di San Lorenzo Maggiore e della Torre di Guardia in Castel Nuovo anche al fine di poter poi eseguire i lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile oggetto di finanziamento per il grande progetto Centro Storico Unesco". Lo ha riferito in una nota il Comune di Napoli.(Ren)