Napoli: 60mila euro per palazzetto sport Palabarbuto

- La giunta comunale ha approvato la delibera di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche presso il Palazzetto dello Sport Palabarbuto, per un importo complessivo di 60.000 euro. L'annuncio in una nota del Comune: “Si prosegue nell'opera di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, specie quelli che ospitano le discipline sportive in cui squadre napoletane si misurano ai massimi livelli. Finché non si riuscirà a restituire alla città il “tempio” Mario Argento, si farà il possibile per tenere il PalaBarbuto nelle migliori condizioni auspicabili, in modo da ospitare competizioni indoor ai massimi livelli”. (Ren)