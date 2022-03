Piemonte: Unioncamere, commercio estero in crescita di oltre il 20 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla crescita a doppia cifra delle vendite oltre confine, il Piemonte si è confermato anche nel 2021 la quarta regione esportatrice (dopo Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) con una quota del 9,6 per cento delle esportazioni complessive nazionali. I mezzi di trasporto sono tornati a essere il primo settore per l'export regionale, con una quota pari al 19,5 per cento: registrano una crescita del 32,7 per cento rispetto al 2020 e un incremento del 9,2 per cento sul 2019. Nel focus sui mezzi di trasporto al primo posto ci sono le auto con un +49,3 per cento e a seguire i prodotti dell'aerospazio a +45,1 per cento. Soffre invece la nautica con un -15 per cento. Il principale bacino di esportazione è la zona Ue 27 verso cui è diretto il 55,9 per cento dell'export regionale. (segue) (Rpi)