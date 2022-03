Campania: Nappi (Lega), basta chiacchiere De Luca si attivi per Meridbulloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima che diventi irreversibile l'ennesima perdita di altri posti di lavoro, la Regione si attivi con una manifestazione di interesse che finanzi imprenditori, possibilmente campani, per la realizzazione nell'area stabiese di uno stabilimento in cui ricollocare anche gli ex dipendenti della Meridbulloni. I campani sono stufi di un presidente che concepisce la politica come una guerra per bande e non come servizio per dare opportunità e sviluppo alla comunità. E il fatto che perfino nel Pd si siano stancati delle battute e della politica smaccatamente clientelare di De Luca, la dice lunga sul suo totale fallimento e sui danni che sta arrecando alla Campania, oltre che al suo partito". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.(Ren)