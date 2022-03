Piemonte: approvato in III Commissione regolamento regionale su vuoti di cava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' passato a maggioranza in III Commissione del Consiglio regionale del Piemonte il nuovo regolamento regionale sugli indirizzi di riempimento dei vuoti di cava, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale (23/2016) in materia di attività estrattive. "Si tratta – ha affermato l’assessore alle Attività Estrattive Andrea Tronzano – di un regolamento importante che colma un vuoto soprattutto di natura ambientale. Il Piemonte diventa così la prima Regione in Italia a dotarsi di un regolamento, condiviso con le associazioni di settore, che da un lato aiuta la filiera del recupero, in particolare nel settore edilizio, dall’altro prevede ulteriori controlli di natura ambientale, ogni 15 mila metri cubi, analitici per assicurare che i materiali utilizzati rientrino nei limiti di legge a maggior tutela della salubrità del nostro territorio”.(Rpi)