Veneto: sindaco Seren del Grappa, connessioni fisiche e digitali imprescindibili per montagne

- La copertura della banda ultralarga è fondamentale per assicurare connessioni rapide ed efficienti, e quindi per permettere alla montagna di essere collegata con il resto del mondo. È quanto afferma Dario Scopel, sindaco di Seren del Grappa (2.386 abitanti, in provincia di Belluno) in merito alla nuova legge sulla montagna, promossa dal ministro per Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, che prevede appunto anche lo sviluppo delle connessioni internet. “La nuova legge - spiega - guarda con attenzione allo sviluppo della rete di banda ultralarga alle zone montane. È un passo in avanti deciso che fa seguito a un’accelerazione impressa già negli ultimi anni sul tema. È fondamentale - prosegue Scopel - che la diffusione delle connessioni rapide digitali sia quanto più capillare, perché dà modo non solo di lavorare in montagna così come in pianura, permettendo di attrarre nuovi residenti e nuove professionalità. Ma si rende sempre più necessaria per la diffusione della telemedicina, che in zone di montagna può essere a tutti gli effetti un servizio salva-vita”, conclude il primo cittadino. (Rin)