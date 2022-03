Piemonte: Tav, in arrivo oltre 14 milioni di euro per 11 interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risorse per oltre 14 milioni di euro per la realizzazione di 11 opere di accompagnamento per la Tav. Questo il frutto della firma della convenzione tra il Comune di Chiomonte e la Regione Piemonte. "Questi 11 interventi – hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche della Regione Piemonte Marco Gabusi – fanno parte delle 24 opere di accompagnamento cosiddette di 'priorità 2' della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, il cui finanziamento totale ammonta a 32 milioni di euro. Abbiamo portato avanti un bel lavoro di squadra con tutti i soggetti interessati, ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ferrovie dello Stato, Telt e gli enti locali. (segue) (Rpi)