Campania: Saiello (M5s), far ripartire cantiere superstrada vallo di Lauro

- "Avrebbe dovuto rappresentare una svolta per la viabilità, alleggerendo il traffico veicolare in un territorio ad alta densità abitativa, con ricadute fino ai comuni del Nolano. Purtroppo della superstrada di collegamento tra i paesi del Vallo di Lauro e l'A30 Napoli-Caserta sono rimasti un progetto in un cassetto e un sentiero dissestato, ricoperto di erbacce e spazzatura, che attraversa un'area di aperta campagna. Parliamo di un'opera pubblica rivoluzionaria, per la quale erano stati investiti 50 milioni di euro, principalmente perché fingesse da via di fuga in caso di eruzione del Vesuvio". Lo ha affermato ilconsigliere regionale M5s Gennaro Saiello che ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale. (segue) (Ren)