Piemonte: Unioncamere, commercio estero in crescita di oltre il 20 per cento nel 2021

- Un saldo import-export positivo per il Piemonte nel 2021 secondo l'analisi di Unioncamere. Il valore delle esportazioni Piemontesi si è attestato a 49,6 miliardi di euro, registrando una crescita del 20,6 per cento rispetto al 2020 e del 5,7 per cento rispetto al 2019. Sul fronte delle importazioni, il 2021 ha registrato un'espansione del 25,7 per cento rispetto all'anno precedente: il valore dell'import Piemontese di merci è salito a 35,1 miliardi di euro. Il risultato positivo evidenziato dal Piemonte nel corso del 2021 è stato migliore rispetto a quello medio nazionale. Le esportazioni italiane hanno, infatti, registrato un incremento del 18,2 per cento rispetto all'anno precedente. (segue) (Rpi)